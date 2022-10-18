Дубль Овечкина и ассистентский хет-трик Кузнецова помогли «Вашингтону» обыграть «Ванкувер»

«Вашингтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Ванкувер» со счетом 6:4.

В составе «Кэпиталз» 4 (2+2) очка набрал Александр Овечкин, еще по голу забили Ларс Эллер, Дилан Строум, Джон Карлсон и Конор Шири, Евгений Кузнецов оформил ассистентский хет-трик. У «Кэнакс» отличились Элиас Петтерссон, Бо Хорват, Кертис Лазар и Джей Ти Миллер, у Андрея Кузьменко результативная передача.

В следующем матче «Вашингтон» 21 октября встретится с «Оттавой», «Ванкувер» 19 октября сыграет с «Коламбусом».