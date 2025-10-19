«Вашингтон» проиграл «Ванкуверу», Овечкин не набрал очков

19 октября, 22:15
«Вашингтон» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ проиграл «Ванкуверу» — 3:4.
«Столичные» уступали со счетом 0:4 в начале второго периода.
Нападающий «Кэпиталз» Александр Овечкин провел на льду больше 21 минуты и нанес 1 бросок. 40-летний россиянин не набрал очков в третьей из шести игр команды, на его счету 4 (1+3) балла в этой регулярке.
«Ванкувер» (8 очков) прервал 4-матчевую победную серию «Вашингтона» (8).
Werewolf
Почему слабы? Гол в большинстве забили. Просто перестали ПОСТОЯННО Ови на бросок выводит. Играют на свободного. Только и всего.
20.10.2025
N.A.F.1974
По мне(могу быть не объективен:)) не было. Хит Тома жесток и беспощаден. Пусть и в рамках правил.
20.10.2025
N.A.F.1974
Едва ли. Просто дневной матч. Не собрались на первый период. И все как то пошло не так.Не заладилось сразу.. И быстрый гол и спорный эпизод приведший к еще двум. А последние 40 минут играли лучше. Но тяжело. А так были близки к тому, чтобы уйти хотя-бы в овертайм. Иногда плохо играешь и выигрываешь . Иногда напротив. Такое случается. Ничего страшного. Значит в другой раз.
20.10.2025
_Mike N_
21 минуту американская Овечка стояла на пятачке и сделала только один бросок по воротам - даешь пустые ворота рекордсмену ! :laughing::laughing::laughing:
20.10.2025
Андрей Андрей
наверное стечение обстоятельств.
20.10.2025
Свободу Депардье
По Чарли вообще были странные решения. ОтСассон в горло втыкал клюшку осознанно, даже не пытался её опустить. Кейн влетал коленом в голову, ещё и клюшкой по ловушке цеплял, потом ещё и Карлссон, который Минус, ударил по ловушке, что аж слетела. Когда вся лига "помогала" Ови с рекордом, у него отменили три-четыре шайбы за касание вратарей или просто за конёк в "краске".
20.10.2025
Алексей Х
Тренерским штабом столичных обкатывался негативный сценарий матча )) В принципе неплохо сработали, но чутка перебрали.:joy: Едем дальше.
20.10.2025
Андрей Андрей
Фортуна(судьи) повернулась грязной стороной.
20.10.2025
Андрей Андрей
там хоть 60 стой,но уже нет в команде Бекс,Кузи да и кратковременно появившегося Федора,а те кто есть технически для разогрыша слабы.
20.10.2025
Андрей Андрей
Про игру и говорить не хочется, зебры они и есть зебры, как говорят:самый лучший кент это мертвый зебрмент.
20.10.2025
+RECORDS-MEN-TRETIY FRONT+
Ни одного броска в створ у Овечкина . Это всё , что нужно знать о матче . Попытки были , но или мимо или заблокировано . Так безхитростно бросать , Саша разучился даже думать головой
20.10.2025
Инсбрук 1964
Самое удивительное сегодня – оперативность СЭ и 4-минутное молчание на ветке, прежде чем кто-то высказался. Угасает интерес, а раздражителя вроде Пронькина больше нет. Он не только на Эдмонтон нагонял толпу, но и на другие ветки. Был у человека талант. Прочие ему в подметки не годятся, способны лишь тупо минусовать. После провала в первом периоде пытались вытянуть игру, но увы. Вторая пропущенная шайба напомнила встречу в с Айлами, где так же перед голом была атака на вратаря. Вспоминается, сколько раз не засчитывали голы Вашингтону в прошлом году после легчайших касаний вратаря соперника. Карбери опять угодил в ловушку, заработал не в первый и не во второй раз две минуты. Кто там следующий? Ни разу не уступивший в основное время Сиэтл? Будет интресно.
20.10.2025
Саша
Игроки Вашингтона перед игрой пьют много тормозной жидкости. Поэтому основная причина поражения Овечкина и К - гиподинамия. Все голы Вашигтона были забиты при статичном положении игроков.
20.10.2025
Женек10
У кого какое мнение по поводу второго гола и последовавшего за ним удаления ? Еще и Уилсона чуть не удалили клоуны.
20.10.2025
Werewolf
Ну весь матч в таком темпе и не отыграешь
19.10.2025
Werewolf
1 в створ, 5 мимо ворот и 4 броска заблокировали. Итого 10 попыток.
19.10.2025
_Mike N_
Нападающий «Кэпиталз» Александр Овечкин провел на льду больше 21 минуты и нанес 1 бросок. - а как же коллеги Овечкина, почему Вашингтон больше не играет на рекордсмена ?
19.10.2025
Werewolf
Сравним в апреле
19.10.2025
Werewolf
Какие?
19.10.2025
_Mike N_
Овечкину пора в Думу, на льду он еле стоит !
19.10.2025
Werewolf
Он больше 7 минут в большинстве отстоял. Все норм.
19.10.2025
hant64
Чуть-чуть не камбэкнули. Но, с 0:4 тяжко камбэчить. Овечкин не забил, вот и...:slight_smile:
19.10.2025
Kiril1Yrich
а что Овечкин уже в каждом матче должен затаскивать? у него последний год и то, что он играет по 21 минуту - чудо. Уже хорошо то, что из двух наших суперпенсов один играет отлично - Малкин. Сравните их со статой типа супер пупер звязды по фам. мичков
19.10.2025
андр
Предпенсионер
19.10.2025
Скиталец
Подправили стату, 4 его броска заблокировали.
19.10.2025
Комитет по правописанию
Ну, 3 блокированных. Вживую показалось больше. )) Потому что два из них практически за пару секунд были в концовке, когда Петерссон дважды подряд лег под шайбу.
19.10.2025
Скиталец
Воемя 21:24. 1 потеря, силовые 2, блокированных 3, в створ 1, мимо 5.
19.10.2025
Скиталец
Ну да ладно бывает. Дали фору в 4 шайбы и спасение было близко, но… У Ови 21:24 время, харе деда:grinning: с самого начала сезона загонять.
19.10.2025
Комитет по правописанию
Броски были. Но, вон, как Neil выше написал, канадцы просто штабелями под блок кидались. У него там заблокированных, наверное, штук 4-5.
19.10.2025
Neil
Были броски. А кто хоккей на бумаге\стате смотрит, тот может идти нах отсюда смело.
19.10.2025
nikola mozaev
Вашингтон дал Ванкуверу такую фору, отыграть которую практически невозможно. У Столичных также не получилось, хотя они и сделали всё зависящее от них. Пока не хватает заброшенных шайб от Александра Великого, но на то есть веские причины... Возраст, самая главная из этих причин.
19.10.2025
Neil
Очень странная игра, а судейство ещё более. Атаки на Линда?- Да похер, всё нормально! В обороне наши несвойственно чудили, особенно в первом. Моментов у столичных было предостаточно, но бывает не идёт и всё, эти ещё штабелями падают, игра жизни блин. Но спасибо за характер и чуть было не перевели в ОТ. Чудная игра была...
19.10.2025
baruv
Слишком высокая самооценка столичных -отыграться с 0-4. Чересчур подняли планку) Хотя были близки...
19.10.2025
grhelga
Чем Овечкин занимался на площадке 21 минуту? Ни одного броска Похоже, этот сезон - доигрывание карьеры
19.10.2025
Комитет по правописанию
Такое ощущение, что если бы "Вашик" играл весь матч так, как последние минут 10, "Касатки" были бы разорваны в клочья. ))) Но, увы, большую часть матча "Столичные" пинали то, что любят сейчас изображать на кружках сувенирных. ))
19.10.2025