«Вашингтон» проиграл «Ванкуверу», Овечкин не набрал очков

Werewolf Почему слабы? Гол в большинстве забили. Просто перестали ПОСТОЯННО Ови на бросок выводит. Играют на свободного. Только и всего. 20.10.2025

N.A.F.1974 По мне(могу быть не объективен:)) не было. Хит Тома жесток и беспощаден. Пусть и в рамках правил. 20.10.2025

N.A.F.1974 Едва ли. Просто дневной матч. Не собрались на первый период. И все как то пошло не так.Не заладилось сразу.. И быстрый гол и спорный эпизод приведший к еще двум. А последние 40 минут играли лучше. Но тяжело. А так были близки к тому, чтобы уйти хотя-бы в овертайм. Иногда плохо играешь и выигрываешь . Иногда напротив. Такое случается. Ничего страшного. Значит в другой раз. 20.10.2025

_Mike N_ 21 минуту американская Овечка стояла на пятачке и сделала только один бросок по воротам - даешь пустые ворота рекордсмену ! :laughing::laughing::laughing: 20.10.2025

Андрей Андрей наверное стечение обстоятельств. 20.10.2025

Свободу Депардье По Чарли вообще были странные решения. ОтСассон в горло втыкал клюшку осознанно, даже не пытался её опустить. Кейн влетал коленом в голову, ещё и клюшкой по ловушке цеплял, потом ещё и Карлссон, который Минус, ударил по ловушке, что аж слетела. Когда вся лига "помогала" Ови с рекордом, у него отменили три-четыре шайбы за касание вратарей или просто за конёк в "краске". 20.10.2025

Алексей Х Тренерским штабом столичных обкатывался негативный сценарий матча )) В принципе неплохо сработали, но чутка перебрали.:joy: Едем дальше. 20.10.2025

Андрей Андрей Фортуна(судьи) повернулась грязной стороной. 20.10.2025

Андрей Андрей там хоть 60 стой,но уже нет в команде Бекс,Кузи да и кратковременно появившегося Федора,а те кто есть технически для разогрыша слабы. 20.10.2025

Андрей Андрей Про игру и говорить не хочется, зебры они и есть зебры, как говорят:самый лучший кент это мертвый зебрмент. 20.10.2025

+RECORDS-MEN-TRETIY FRONT+ Ни одного броска в створ у Овечкина . Это всё , что нужно знать о матче . Попытки были , но или мимо или заблокировано . Так безхитростно бросать , Саша разучился даже думать головой 20.10.2025

Инсбрук 1964 Самое удивительное сегодня – оперативность СЭ и 4-минутное молчание на ветке, прежде чем кто-то высказался. Угасает интерес, а раздражителя вроде Пронькина больше нет. Он не только на Эдмонтон нагонял толпу, но и на другие ветки. Был у человека талант. Прочие ему в подметки не годятся, способны лишь тупо минусовать. После провала в первом периоде пытались вытянуть игру, но увы. Вторая пропущенная шайба напомнила встречу в с Айлами, где так же перед голом была атака на вратаря. Вспоминается, сколько раз не засчитывали голы Вашингтону в прошлом году после легчайших касаний вратаря соперника. Карбери опять угодил в ловушку, заработал не в первый и не во второй раз две минуты. Кто там следующий? Ни разу не уступивший в основное время Сиэтл? Будет интресно. 20.10.2025

Саша Игроки Вашингтона перед игрой пьют много тормозной жидкости. Поэтому основная причина поражения Овечкина и К - гиподинамия. Все голы Вашигтона были забиты при статичном положении игроков. 20.10.2025

Женек10 У кого какое мнение по поводу второго гола и последовавшего за ним удаления ? Еще и Уилсона чуть не удалили клоуны. 20.10.2025

Werewolf Ну весь матч в таком темпе и не отыграешь 19.10.2025

Werewolf 1 в створ, 5 мимо ворот и 4 броска заблокировали. Итого 10 попыток. 19.10.2025

_Mike N_ Нападающий «Кэпиталз» Александр Овечкин провел на льду больше 21 минуты и нанес 1 бросок. - а как же коллеги Овечкина, почему Вашингтон больше не играет на рекордсмена ? 19.10.2025

Werewolf Сравним в апреле 19.10.2025

Werewolf Какие? 19.10.2025

_Mike N_ Овечкину пора в Думу, на льду он еле стоит ! 19.10.2025

Werewolf Он больше 7 минут в большинстве отстоял. Все норм. 19.10.2025

hant64 Чуть-чуть не камбэкнули. Но, с 0:4 тяжко камбэчить. Овечкин не забил, вот и...:slight_smile: 19.10.2025

Kiril1Yrich а что Овечкин уже в каждом матче должен затаскивать? у него последний год и то, что он играет по 21 минуту - чудо. Уже хорошо то, что из двух наших суперпенсов один играет отлично - Малкин. Сравните их со статой типа супер пупер звязды по фам. мичков 19.10.2025

андр Предпенсионер 19.10.2025

Скиталец Подправили стату, 4 его броска заблокировали. 19.10.2025

Комитет по правописанию Ну, 3 блокированных. Вживую показалось больше. )) Потому что два из них практически за пару секунд были в концовке, когда Петерссон дважды подряд лег под шайбу. 19.10.2025

Скиталец Воемя 21:24. 1 потеря, силовые 2, блокированных 3, в створ 1, мимо 5. 19.10.2025

Скиталец Ну да ладно бывает. Дали фору в 4 шайбы и спасение было близко, но… У Ови 21:24 время, харе деда:grinning: с самого начала сезона загонять. 19.10.2025

Комитет по правописанию Броски были. Но, вон, как Neil выше написал, канадцы просто штабелями под блок кидались. У него там заблокированных, наверное, штук 4-5. 19.10.2025

Neil Были броски. А кто хоккей на бумаге\стате смотрит, тот может идти нах отсюда смело. 19.10.2025

nikola mozaev Вашингтон дал Ванкуверу такую фору, отыграть которую практически невозможно. У Столичных также не получилось, хотя они и сделали всё зависящее от них. Пока не хватает заброшенных шайб от Александра Великого, но на то есть веские причины... Возраст, самая главная из этих причин. 19.10.2025

Neil Очень странная игра, а судейство ещё более. Атаки на Линда?- Да похер, всё нормально! В обороне наши несвойственно чудили, особенно в первом. Моментов у столичных было предостаточно, но бывает не идёт и всё, эти ещё штабелями падают, игра жизни блин. Но спасибо за характер и чуть было не перевели в ОТ. Чудная игра была... 19.10.2025

baruv Слишком высокая самооценка столичных -отыграться с 0-4. Чересчур подняли планку) Хотя были близки... 19.10.2025

grhelga Чем Овечкин занимался на площадке 21 минуту? Ни одного броска Похоже, этот сезон - доигрывание карьеры 19.10.2025