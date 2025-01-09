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Сегодня, 06:23

Дубль Дюбуа принес «Вашингтону» победу над «Ванкувером»

Евгений Козинов
Корреспондент
Александр Овечкин (слева).
Фото Imagn Images, USA Today Sports
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«Вашингтон» обыграл «Ванкувер» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:1 ОТ. «Кэнакс» потерпели третье поражение подряд.

Форвард «Кэпиталз» Пьер-Люк Дюбуа оформил дубль. Единственный гол гостей на счету Конора Гарлэнда.

Российские игроки Иван Мирошниченко и Александр Овечкин результативными действиями не отметились.

«Вашингтон» с 58 очками в 41 матче лидирует в Восточной конференции. «Ванкувер» идет на 8-й строчке в Западной конференции — 46 очков в 40 играх.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Вашингтон» — «Ванкувер» — 2:1 ОТ (1:0, 0:1, 0:0, 1:0)

Голы: Дюбуа — 6 (Рой, Макмайкл), 19:27 — 1:0. Гарлэнд — 11 (бол., Шервуд, Хьюз), 39:23 — 1:1. Дюбуа — 7 (Протас), 64:19 — 2:1.

Вратари: Томпсон — Ланкинен.

Штраф: 14 — 10.

Броски: 18 (6+5+2+5) — 31 (3+21+6+1).

Наши: Мирошниченко (8.05/0/0), Овечкин (17.55/3/0) — -.

9 января. Вашингтон. Capital One Arena.

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Александр Овечкин
Хоккей
НХЛ
ХК Ванкувер Кэнакс
ХК Вашингтон Кэпиталз
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