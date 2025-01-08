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8 января, 23:00

«Вашингтон» — «Ванкувер»: смотреть трансляцию матча НХЛ

«Вашингтон» и «Ванкувер» встретятся в регулярном чемпионате НХЛ
Александр Иткин
редактор интернет отдела
Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин.
Фото Getty Images
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«Вашингтон Кэпиталз» и «Ванкувер Кэнакс» встретятся в матче регулярного чемпионата НХЛ в ночь на четверг, 9 января. Игра пройдет на «Кэпитал Уан Арене» в Вашингтоне, стартовое вбрасывание состоится в 3.30 по московскому времени.

В России нет официальных трансляций НХЛ, видео появляются в тематических сообществах социальной сети «ВКонтакте».

С ключевыми событиями и результатом игры «Вашингтон» — «Ванкувер» можно знакомиться в матч-центре сайта «СЭ».

«Вашингтон» возглавляет турнирную таблицу Cтоличного дивизиона c 56 очками в 40 играх регулярного чемпионата НХЛ. «Ванкувер» провел 39 матчей и набрал 45 очков. 7 января «Вашингтон» уступил «Баффало» (3:4Б), а «Ванкувер» проиграл «Монреалю» (4:5ОТ).

Хоккей
НХЛ
ХК Ванкувер Кэнакс
ХК Вашингтон Кэпиталз
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