«Вашингтон» и «Ванкувер» встретятся в регулярном чемпионате НХЛ

«Вашингтон Кэпиталз» и «Ванкувер Кэнакс» встретятся в матче регулярного чемпионата НХЛ в ночь на четверг, 9 января. Игра пройдет на «Кэпитал Уан Арене» в Вашингтоне, стартовое вбрасывание состоится в 3.30 по московскому времени.

В России нет официальных трансляций НХЛ, видео появляются в тематических сообществах социальной сети «ВКонтакте».

С ключевыми событиями и результатом игры «Вашингтон» — «Ванкувер» можно знакомиться в матч-центре сайта «СЭ».

«Вашингтон» возглавляет турнирную таблицу Cтоличного дивизиона c 56 очками в 40 играх регулярного чемпионата НХЛ. «Ванкувер» провел 39 матчей и набрал 45 очков. 7 января «Вашингтон» уступил «Баффало» (3:4Б), а «Ванкувер» проиграл «Монреалю» (4:5ОТ).