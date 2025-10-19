«Вашингтон» и «Ванкувер» встретятся в регулярном чемпионате НХЛ

«Вашингтон Кэпиталз» и «Ванкувер Кэнакс» встречаются в матче регулярного чемпионата НХЛ в воскресенье, 19 октября. Игра пройдет на «Кэпитал Уан Арене» в Вашингтоне, стартовое вбрасывание назначено на 19.30 по московскому времени.

«Вашингтон Кэпиталз» — «Ванкувер Кэнакс»: прямая трансляция матча регулярного чемпионата НХЛ (видео)

С основными событиями и результатом игры «Вашингтон» — «Ванкувер» можно знакомиться в матч-центре на сайте «СЭ».

В России отсутствуют официальные трансляции матчей НХЛ, видео появляются в тематических сообществах социальной сети «ВКонтакте».

НХЛ. Регулярный чемпионат

19 октября, 19:30. Capital One Arena (Вашингтон) Вашингтон Ванкувер

В регулярном чемпионате НХЛ-2025/26 соперники провели по пять матчей: «Вашингтон» набрал 8 очков, «Ванкувер» — 6. Накануне «Кэпиталз» победили «Миннесоту» на своем льду (5:1), а «Кэнакс» обыграли «Чикаго» в гостях (3:2Б).