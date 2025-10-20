«Вашингтон» — «Ванкувер»: видеообзор матча НХЛ

«Вашингтон» проиграл «Ванкуверу» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ. Игра завершилась со счетом 3:4.

За «Ванкувер» забили Тайлер Майерс (дважды), Элиас Петтерссон и Кифер Шервуд, за «Вашингтон» — Райан Леонард, Джейкоб Чикран и Джон Карлсон. Российский нападающий «Кэпиталз» Александр Овечкин за 21 минуту игрового времени нанес один бросок.

«Вашингтон» прервал серию из четырех побед подряд и занимает четвертое место в таблице Восточной конференции (шесть матчей, восемь очков). «Ванкувер» выиграл в третий раз подряд и идет на пятом месте в Западной конференции (шесть матчей, восемь очков).

НХЛ: новости и результаты игр, календарь и обзоры матчей, прогнозы и статистика в актуальном виде на сайте