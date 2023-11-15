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НХЛ

Сегодня, 05:44

«Вашингтон» победил «Вегас». Овечкин не набрал очков

Евгений Козинов
Корреспондент
15 ноября. Вашингтон — Вегас — 3:0.
Фото USA Today Sports
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«Вашингтон» выиграл у «Вегаса» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:0. «Кэпиталз» одержали третью победу подряд.

Российские игроки «Вашингтона» Евгений Кузнецов, Александр Овечкин и Александр Алексеев не набрали очков.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Вашингтон» — «Вегас» — 3:0 (1:0, 0:0, 2:0)

Голы: Строум — 7 (Милано), 16:39 — 1:0. Макмайкл — 4 (п.в., Карлсон, Сандин), 59:11 — 2:0. Маленстин — 2, 59:27 — 3:0.

Вратари: Линдгрен — Томпсон (57:52 — 59:11).

Штраф: 9 — 14.

Броски: 31 (10+11+10) — 35 (14+11+10).

Наши: Алексеев (11.05/0/+1), Кузнецов (18.42/3/+1), Овечкин (21.59/3/+1) — Барбашев (16.03/3/-1), Дорофеев (13.54/1/-1).

15 ноября. Вашингтон. Capital One Arena. 16598 зрителей.

Источник: https://www.sport-express.ru/hockey/L/nhl/2023-2024/
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
ХК Вегас Голден Найтс
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