«Вашингтон» победил «Вегас», Овечкин сделал 700-й результативный пас в НХЛ

«Вашингтон» дома обыграл «Вегас» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:2.

У хозяев забили Якуб Врана, Алексей Протас, Том Уилсон и Джейкоб Чикран. Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин сделал две результативные передачи и достиг отметки в 700 голевых пасов за карьеру в НХЛ.

У гостей отличились Виктор Олофссон и Джек Айкел.

«Вашингтон» одержал первую победу в сезоне-2024/25 и поднялся на 11-е место в таблице Восточной конференции НХЛ с 2 очками в 2 матчах. «Вегас» идет третьим на «Западе» с 6 очками в 4 играх.