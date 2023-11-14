Сегодня, 20:30
«Вашингтон» на своем льду «Кэпитал Уан-арены» встретится с «Вегасом» в матче регулярного чемпионата НХЛ в ночь на 15 ноября. Игра начнется в 03.00 по московскому времени.
Следить за ключевыми событиями противостояния НХЛ можно будет с помощью матч-центра «СЭ». Смотреть видеотрансляцию матча «Вашингтон» — «Вегас» можно бесплатно и в прямом эфире в соцсети «ВКонтакте».
За «Кэпиталз» выступает российский нападающий Александр Овечкин. На счету 38-летнего хоккеиста 11 (4+7) очков в 13 матчах.
В сезоне 2022 / 2023 «Голден Найтс» впервые в истории стали обладателями Кубка Стэнли. В финальной серии команда победила «Флориду» (4-1).
Узнать подробную информацию о расписании и трансляциях игр НХЛ в ночь на 15 ноября можно в материале «СЭ».
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