«Вашингтон» вернул Мирошниченко из фарм-клуба

«Вашингтон» вызвал российского нападающего Ивана Мирошниченко из фарм-клуба, сообщается на официальном сайте «Кэпиталз».

19-летний россиянин дебютировал в НХЛ на прошлой неделе. Он сыграл против «Нью-Йорк Айлендерс» (3:2 ОТ), «Коламбуса» (3:2 ОТ) и «Тампы» (1:2), не набрав результативных баллов.

24 декабря «Вашингтон» отправил Мирошниченко в фарм-клуб «Херши Беарз», выступающий в АХЛ.

В марте 2022 года Мирошниченко диагностировали лимфому Ходжкина. Хоккеист прошел лечение в Германии, после чего рак перешел в полную ремиссию.