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Сегодня, 05:50

«Виннипег» обыграл «Вашингтон», Наместников оформил ассистентский дубль, у Овечкина 24-я шайба за сезон

Даниил Аршавский
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«Виннипег» в гостях обыграл «Вашингтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:4 ОТ.

За «Джетс» дубль оформил Джош Моррисси, еще по шайбе забросили Коул Перфетти, Дилан Сэмберг и Алекс Иафалло. Российский нападающий «Виннипега» Владислав Наместников отдал 2 результативные передачи.

В нынешнем сезоне 32-летний хоккеист набрал 27 (10+17) очков за 50 игр.

Авторами голов столичной команды стали Пьер-Люк Дюбуа, Тейлор Рэддиш и Том Уилсон, Александр Овечкин

За 36 встреч в нынешнем сезоне 39-летний Овечкин набрал 38 (24+14) очков.

«Виннипег» набрал 77 очков в 54 играх и лидирует в Западной конференции, «Вашингтон» с 75 баллами в 52 встречах остается на 1-й строчке «Востока».

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Александр Овечкин
Владислав Наместников
Хоккей
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ХК Вашингтон Кэпиталз
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