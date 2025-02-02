«Виннипег» обыграл «Вашингтон», Наместников оформил ассистентский дубль, у Овечкина 24-я шайба за сезон

Сегодня, 05:50
«Виннипег» в гостях обыграл «Вашингтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:4 ОТ.
За «Джетс» дубль оформил Джош Моррисси, еще по шайбе забросили Коул Перфетти, Дилан Сэмберг и Алекс Иафалло. Российский нападающий «Виннипега» Владислав Наместников отдал 2 результативные передачи.
В нынешнем сезоне 32-летний хоккеист набрал 27 (10+17) очков за 50 игр.
Авторами голов столичной команды стали Пьер-Люк Дюбуа, Тейлор Рэддиш и Том Уилсон, Александр Овечкин
За 36 встреч в нынешнем сезоне 39-летний Овечкин набрал 38 (24+14) очков.
«Виннипег» набрал 77 очков в 54 играх и лидирует в Западной конференции, «Вашингтон» с 75 баллами в 52 встречах остается на 1-й строчке «Востока».