Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
НХЛ. Новости
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 00:20

«Вашингтон» — «Виннипег»: смотреть трансляцию матча НХЛ онлайн

«Вашингтон» и «Виннипег» встретятся в регулярном чемпионате НХЛ 2 февраля
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин.
Фото Getty Images
Telegram Дзен

«Вашингтон» и «Виннипег» встретятся в регулярном чемпионате НХЛ в воскресенье, 2 февраля. Начало матча на «Кэпитал Уан-арене» в Вашингтоне (США) — в 3.00 по московскому времени.

«Вашингтон» — «Виннипег»: трансляция матча НХЛ в прямом эфире (видео онлайн)

За ключевыми событиями и результатом игры «Вашингтон» — «Виннипег» можно следить в матч-центре сайта «СЭ».

В России нет официальных трансляций НХЛ. В прямом эфире игры североамериканской лиги появляются в тематических сообществах социальной сети «ВКонтакте».

В сезоне НХЛ-2024/25 «Вашингтон» провел 51 матч, набрал 74 очка и занимает первое место в Восточной конференции. «Виннипег» с 75 очками после 53 игр лидирует в регулярном чемпионате. В предыдущей игре в пятницу «Кэпиталз» уступили «Оттаве» на выезде (4:5 ОТ), а «Джетс» — выиграли у «Бостона» в гостях (6:2).

Российский форвард «Кэпс» Александр Овечкин в этом сезоне провел 35 игр и набрал 37 (23+14) очков. До повторения снайперского рекорда Уэйна Гретцки в НХЛ ему осталось забить 18 голов — 876 за карьеру в лигу против 894.

НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
ХК Виннипег Джетс
Читайте также
WP сообщила о расколе в оборонном секторе Украины в опасный момент конфликта
Погибших российских фигуристов Шишкову и Наумова похоронят в США
Синоптик спрогнозировал морозы в России в феврале
«Спартак» проиграл СКА в серии буллитов
ЦСКА берет хавбека вместо нападающего, у «Зенита» слетела сделка на 25 млн. Трансферные слухи РПЛ за 1 февраля
Мохамед Салах и Маги Садек воспитывают двоих дочерей
Популярное видео
«Юта» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Оттава» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
«Калгари» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
Голы и травма Ливо, борьба за плей-офф, судейство в КХЛ
«Чикаго» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Даллас» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Сиэтл» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
Поражения СКА, «Авангард» при Буше, будущее Ливо
«Лос-Анджелес» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Детройт»: НХЛ, видеообзор матча
Популярные
Сегодня
Вчера
Неделя