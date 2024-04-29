Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 06:46

«Вашингтон» во второй раз в эпоху Овечкина проиграл всухую серию Кубка Стэнли

Руслан Минаев
Telegram Дзен

«Вашингтон» в четвертом матче первого раунда плей-офф НХЛ уступил «Рейнджерс» со счетом 2:4. «Нью-Йорк» победил в серии — 4-0.

«Кэпиталз» проиграли всухую в серии Кубка Стэнли во второй раз в эпоху Александра Овечкина, который дебютировал в сезоне-2005/06. Ранее «Вашингтон» уступил «Тампе» со счетом 0-4 в серии во втором раунде плей-офф НХЛ-2011.

Всего в истории клуба было четыре сухих поражений в сериях. В 1990-м клуб проиграл «Бостону» в финале конференции, в 1998-м — «Детройту» в финале Кубка Стэнли.

Кубок Стэнли
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
ХК Нью-Йорк Рейнджерс
0
Читайте также
Гимн России выключился во время награждения на чемпионате Европы по боксу
Организаторы чемпионата Европы по боксу извинились за инцидент с отключением гимна России на церемонии награждения
Клиенты криптобиржи Beribit рассказали об осаде офиса
Семак рассказал, как относится к игрокам после поражения, босс «Зенита» обещал серьезный разговор, Личка дал понять, кто будет чемпионом. Что произошло после победы «Динамо» над лидером
Турецкий отель проверят из-за требования заплатить за «разницу в национальности»
Кличко обвинил правительство Украины в недостаточной борьбе с коррупцией
Популярное видео
«Колорадо» — «Виннипег»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Флорида»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Каролина»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Колорадо» — «Виннипег»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Рейнджерс»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Каролина»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Флорида»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Я в раздевалке — Леха Светомузыка». Что слушают чемпионы КХЛ
Гребенкин: «Отъезд в «Торонто»? Скоро все узнаете, принял решение»
Гомоляко: «Набокову помог секретный ингредиент»
Разин: чемпионство «Магнитки», Набоков, Саратов, «Автомобилист»
«Мы чемпионы!» Триумф «Магнитки», речь Разина, раздевалка «Металлурга»
«Даллас» — «Вегас»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Торонто» — «Бостон»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Тампа-Бэй»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Вашингтон»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Айлендерс»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Бостон» — «Торонто»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Вашингтон»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Тампа-Бэй»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Локомотив» был другим: итоги второго матча финала Кубка Гагарина
«Каролина» — «Айлендерс»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Настоящий «Локомотив» в финале вы еще не видели»
«Колорадо» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Сиэтл»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
Материалы сюжета: Овечкин: гонка за великим рекордом Гретцки по голам в НХЛ
Овечкин о вылете «Вашингтона» из Кубка Стэнли: «Вините в этом меня»
Овечкин вышел на чистое пятое место среди россиян по количеству игр в Кубке Стэнли
Биография Александра Овечкина: карьера и жизнь обладателя Кубка Стэнли и преследователя рекорда Гретцки
Степанов: «У Овечкина есть силы и возможности, чтобы побить рекорд Гретцки»
Овечкин в матче с «Рейнджерс» перехватил бросок Шестеркина по пустым воротам
«Вашингтон» — «Рейнджерс»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
Материалы сюжета: Кубок Стэнли-2024: главные материалы о плей-офф НХЛ в конференциях
«Эдмонтон» победил «Лос-Анджелес» и удвоил преимущество в серии плей-офф НХЛ
Овечкин о вылете «Вашингтона» из Кубка Стэнли: «Вините в этом меня»
Овечкин вышел на чистое пятое место среди россиян по количеству игр в Кубке Стэнли
«Вашингтон» может гордиться сезоном, несмотря на 0-4 в плей-офф. Но светлого будущего у команды пока не видно
Шестеркин и Овечкин обнялись на церемонии рукопожатия после серии «Вашингтона» и «Рейнджерс»
Панарин признан первой звездой матча с «Вашингтоном» в Кубке Стэнли
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Придумай мем

Шестеркин и Овечкин обнялись на церемонии рукопожатия после серии «Вашингтона» и «Рейнджерс»

Овечкин вышел на чистое пятое место среди россиян по количеству игр в Кубке Стэнли