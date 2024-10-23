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Сегодня, 10:34

«Вашингтон» впервые с 2000 года забросил две шайбы в меньшинстве за один период

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Вашингтон» забросил две шайбы в меньшинстве в первом периоде матча против «Филадельфии» (4:1) в регулярном чемпионате НХЛ.

У «Кэпиталз» отличились Ник Дауд и Эндрю Манджапане. Как сообщает пресс-служба лиги, «Вашингтон» забросил две шайбы в меньшинстве за один период впервые за 20 лет. В последний раз подобное случалось 23 марта 2000 года в матче против «Рейнджерс» (4:1).

«Вашингтон» (8 очков) занимает четвертое место в Восточной конференции НХЛ. «Филадельфия» (3) замыкает таблицу «Востока».

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