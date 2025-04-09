«Вашингтон» выдвинул Овечкина на «Билл Мастертон Трофи»

«Вашингтон» номинировал Александра Овечкина на «Билл Мастертон Трофи» по итогам сезона, сообщает журналистка Самми Силбер.

Данный приз вручается игрокам НХЛ, которые продемонстрировали выдающееся спортивное мастерство, настойчивость и преданность хоккею.

6 апреля 39-летний Овечкин стал рекордсменом по числу голов в регулярных чемпионатах НХЛ, забросив свою 895-ю шайбу в матче с «Айлендерс». Он превзошел снайперский рекорд Уэйна Гретцки (894).

Всего в этом сезоне на счету Овечкина 61 матч, в котрых он отметился 42 голами и 27 результативными передачами.

Ранее на «Билл Мастертон Трофи» был номинирован голкипер «Филадельфии» Иван Федотов.

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