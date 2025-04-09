«Вашингтон» выдвинул Овечкина на «Билл Мастертон Трофи»

9 апреля, 17:44
«Вашингтон» номинировал Александра Овечкина на «Билл Мастертон Трофи» по итогам сезона, сообщает журналистка Самми Силбер.
Данный приз вручается игрокам НХЛ, которые продемонстрировали выдающееся спортивное мастерство, настойчивость и преданность хоккею.
6 апреля 39-летний Овечкин стал рекордсменом по числу голов в регулярных чемпионатах НХЛ, забросив свою 895-ю шайбу в матче с «Айлендерс». Он превзошел снайперский рекорд Уэйна Гретцки (894).
Всего в этом сезоне на счету Овечкина 61 матч, в котрых он отметился 42 голами и 27 результативными передачами.
Ранее на «Билл Мастертон Трофи» был номинирован голкипер «Филадельфии» Иван Федотов.
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