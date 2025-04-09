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9 апреля, 17:44

«Вашингтон» выдвинул Овечкина на «Билл Мастертон Трофи»

Сергей Ярошенко
Александр Овечкин.
Фото Imagn Images, USA Today Sports
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«Вашингтон» номинировал Александра Овечкина на «Билл Мастертон Трофи» по итогам сезона, сообщает журналистка Самми Силбер.

Данный приз вручается игрокам НХЛ, которые продемонстрировали выдающееся спортивное мастерство, настойчивость и преданность хоккею.

6 апреля 39-летний Овечкин стал рекордсменом по числу голов в регулярных чемпионатах НХЛ, забросив свою 895-ю шайбу в матче с «Айлендерс». Он превзошел снайперский рекорд Уэйна Гретцки (894).

Всего в этом сезоне на счету Овечкина 61 матч, в котрых он отметился 42 голами и 27 результативными передачами.

Ранее на «Билл Мастертон Трофи» был номинирован голкипер «Филадельфии» Иван Федотов.

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Александр Овечкин
Хоккей
НХЛ
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