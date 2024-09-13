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Сегодня, 06:02

«Вашингтон» выразил соболезнования в связи с гибелью экс-форварда Пита

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Вашингтон» выразил соболезнования по поводу гибели бывшего форварда клуба Стивена Пита. 43-летний канадец скончался из-за травм, полученных в результате ДТП в конце августа.

«Вашингтон» выражает искренние соболезнования семье и друзьям бывшего игрока клуба Стивена Пита. Пит сыграл 130 игр в Национальной хоккейной лиге в составе «Вашингтона» с 2001 по 2005 год. Наши мысли с его близкими в это трудное время», — говорится в сообщении «Кэпиталз» в соцсети X.

В 2000 году канадский форвард был обменян из «Анахайма» в «Вашингтон». За «Кэпиталз» он провел 130 матчей в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 10 (8+2) очков. В 2007-м хоккеист завершил карьеру.

 
Стивен Пит. Экс-форвард «Вашингтона» Стивен Пит погиб в 44 года

 

Хоккей
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ХК Вашингтон Кэпиталз

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