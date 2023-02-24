0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

Хоккей

Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 03:18

«Вашингтон» вышел на лед против «Анахайма» в шлемах со словами в память об отце Овечкина

Евгений Козинов
Корреспондент
Александр Овечкин.
Фото USA Today Sports
Telegram Дзен

Хоккеисты «Вашингтона» играют против «Анахайма» в матче регулярного чемпионата НХЛ в шлемах с наклейками в память об отце капитана Александра Овечкина.

На каждый шлем наклеен стикер «PAPA OVI». Таким образом клуб поддержал 37-летнего россиянина, отец которого умер в возрасте 71 года.

14 февраля Овечкин покинул США и отправился в Москву по семейным причинам. Без него «Вашингтон» проиграл все четыре матча.

Александр Овечкин. Овечкин 24 февраля впервые сыграет после возвращения из России

Александр Овечкин
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
1
Обсудить
Читайте также
Выступления под нейтральным флагом — предательство?
Два молодых российских волейболиста-пляжника скончались после ДТП в Краснодарском крае
Минобороны Украины распорядилось отправить в зону СВО сотрудников военкоматов
МО сообщило о гибели летчика в результате крушения Су-25 в Белгородской области
78% россиян назвали искренним послание Путина Федеральному собранию
Экс-советник Трампа заявил о сохранении Путиным разрушаемых на Западе ценностей
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Вашингтон» объявил об обмене российского защитника Орлова в «Бостон»

Капризов забросил 34-ю шайбу в этом сезоне НХЛ