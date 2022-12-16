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Сегодня, 05:42

«Вашингтон» дома проиграл «Далласу». Овечкин набрал одно очко

Овечкин сделал голевую передачу в проигранном матче «Вашингтона» с «Далласом»
Евгений Козинов
Корреспондент
Александр Овечкин.
Фото USA Today Sports
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«Вашингтон» потерпел поражение от «Далласа» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 1:2. «Старз» прервали пятиматчевую победную серию «Кэпиталз».

В единственном голе хозяев поучаствовал российский нападающий Александр Овечкин, сделав голевую передачу. Для него ассист стал 15-м в текущем сезоне.

После 32 матчей «Вашингтон» занимает 9-е место в Восточной конференции НХЛ, набрав 34 очка. «Даллас» идет вторым в Западной конференции, набрав 41 очко в 31 игре.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Вашингтон» — «Даллас» — 1:2 (0:0, 1:0, 0:2)

Голы: Шири — 10 (Овечкин, Строум), 29:23 — 1:0. Бенн — 12 (бол., Хинтц, Павелски), 40:48 — 1:1. Миллер — 2 (Сутер, Марчмент), 42:07 — 1:2.

Вратари: Линдгрен — Эттингер.

Штраф: 4 — 4.

Броски: 46 (16+15+15) — 26 (14+5+7).

Наши: Кузнецов (19.12/3/0), Овечкин (22.16/5/+1), Орлов (22.05/8/-1) — Гурьянов (14.10/4/0).

16 декабря. Вашингтон. Capital One Arena. 18573 зрителя.

Александр Овечкин. Овечкин сравнялся с Орром по голевым передачам в НХЛ. Они делят 70-е место в истории лиги
Александр Овечкин
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
ХК Даллас Старз
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