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Сегодня, 06:51

Васильев — о словах Беттмэна: «Если бы Овечкин не родился в России, то никаких рекордов не было бы»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев прокомментировал слова комиссионера НХЛ Гэри Беттмэна о достижениях форварда «Вашингтона» Александра Овечкина.

Ранее Беттмэн заявил, что Овечкин играет в НХЛ за «Вашингтон», а не за Россию.

«Здесь как-то в кучу все смешано. В первую очередь это достижение Александра Овечкина. То, что он бьет рекорды, это, конечно, его заслуга. С другой стороны, это и общий успех. В первую очередь, это, конечно, успех России, а потом клуба. Если бы он не родился в России и не начал заниматься хоккеем в нашей стране, то никаких рекордов не было бы. Соответственно и «Вашингтон» никого не получил бы. Нужно правильно расставлять акценты. Я расставил их согласно логике, но на самом деле рекорд принадлежит всем. Возможно, Беттмэну хочется, чтобы все лавры принадлежали клубу и НХЛ. Но он разумный человек и все прекрасно понимает», — приводит слова Васильева «ВсеПроСпорт».

39-летний россиянин 17 января забросил победную шайбу в матче с «Оттавой» (1:0 ОТ) в регулярном чемпионате НХЛ. Он сократил отставание от снайперского рекорда Уэйна Гретцки до 20 шайб.

Источник: «ВсеПроСпорт»
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Александр Овечкин
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
Гэри Беттмэн
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