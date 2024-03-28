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НХЛ

28 марта, 13:05

Василевский — четвертый вратарь из Европы с 20+ очками в НХЛ. Он обошел Гашека

Голкипер «Тампы-Бэй» Андрей Василевский.
Андрей Василевский.
Фото USA Today Sports
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Голкипер «Тампы» Андрей Василевский вышел на четвертое место в истории НХЛ по очкам среди европейских голкиперов.

В матче регулярного чемпионата НХЛ с «Бостоном» (3:1) россиянин отдал голевую передачу на третий гол своей команды. Это очко стало 20-м в карьере Василевского. Таким образом, он обогнал Доминика Гашека (0+19) и голкипера «Калгари» Якоба Маркстрема (0+19) по результативным действиям в НХЛ среди вратарей из Европы.

Первым по этому показателю является финн Кари Лехтонен (0+28).

В НХЛ 29-летний Василевский провел 470 матчей, в которых одержал 290 побед. Вместе с «Лайтнинг» он стал двукратным обладателем Кубка Стэнли.

«Молнии» занимают шестое место в Восточной конференции, набрав 87 очков в 72 встречах.

Андрей Василевский (хоккей)
Доминик Гашек
Кари Лехтонен
Якоб Маркстрем
Хоккей
НХЛ
ХК Тампа-Бэй Лайтнинг
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