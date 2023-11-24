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НХЛ

Сегодня, 21:09

Василевский дебютирует в этом сезоне в матче с «Каролиной» 25 ноября

Руслан Минаев
Андрей Василевский.
Фото Global Look Press
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Вратарь «Тампы» Андрей Василевский сыграет в первом матче этого сезона НХЛ, сообщает Sportsnet со ссылкой на главного тренера «Лайтнинг» Джона Купера.

Россиянин примет участие в матче с «Каролиной» 25 ноября.

В конце сентября сообщалось, что 29-летний Василевский перенес микродискэктомию по поводу грыжи поясничного диска и в связи с этим пропустит два месяца в НХЛ.

Василевский выступает за «Тампу» с 2014 года. На данный момент команда занимает 4-е место в Восточной конференции, набрав 23 очка после 20 игр.

Андрей Василевский (хоккей)
НХЛ
ХК Тампа-Бэй Лайтнинг
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