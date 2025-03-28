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28 марта, 09:55

Василевский сравнялся с Хеллибаком и делит лидерство по числу матчей на ноль в сезоне НХЛ

Сергей Разин
корреспондент
Андрей Василевский.
Фото Imagn Images, USA Today Sports
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Вратарь «Тампы» Андрей Василевский сыграл на ноль в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Юты» (8:0).

30-летний россиянин отразил все 25 бросков. Теперь на счету Василевского шесть матчей на ноль. Он сравнялся по этому показателю с вратарем «Виннипега» Коннором Хеллибайком, который занимает первое место по количеству «сухих» матчей.

В текущем сезоне Василевский провел 57 матчей, в которых он 6 раз сыграл на ноль при 92 процентах отраженных бросков и коэффициенте надежности 2.18.

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Андрей Василевский (хоккей)
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