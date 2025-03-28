Василевский сравнялся с Хеллибаком и делит лидерство по числу матчей на ноль в сезоне НХЛ

Вратарь «Тампы» Андрей Василевский сыграл на ноль в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Юты» (8:0).

30-летний россиянин отразил все 25 бросков. Теперь на счету Василевского шесть матчей на ноль. Он сравнялся по этому показателю с вратарем «Виннипега» Коннором Хеллибайком, который занимает первое место по количеству «сухих» матчей.

В текущем сезоне Василевский провел 57 матчей, в которых он 6 раз сыграл на ноль при 92 процентах отраженных бросков и коэффициенте надежности 2.18.