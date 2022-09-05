Василевский обошел Шестеркина в топ-10 вратарей НХЛ по версии телесети лиги

5 сентября, 12:36
Национальная хоккейная лига (НХЛ) опубликовала рейтинг 10 лучших вратарей НХЛ на данный момент.
Первое место в списке занял российский голкипер «Тампы» Андрей Василевский. На втором месте также находится россиянин — Игорь Шестеркин («Рейнджерс»). Тройку лучших замкнул вратарь «Нэшвилла» Юусе Сарос.
Пятое место в рейтинге лучших вратарей НХЛ занял еще один россиянин Илья Сорокин, который играет за «Нью-Йорк Айлендерс».
По итогам сезона-2021/22 Шестеркин стал обладателем «Везина Трофи» как лучший вратарь регулярного чемпионата НХЛ. Василевский взял «Везину» в 2019 году, а также стал самым ценным игроком Кубка Стэнли-2021, когда «Тампа» во второй раз выиграла чемпионство.
Ранее авторы сайта НХЛ составили список вратарей, которые могут стать лучшими в лиге за три ближайших сезона. В список попали Василевский, Шестеркин и Илья Сорокин.
Топ-10 лучших вратарей НХЛ
1. Андрей Василевский («Тампа-Бэй Лайтнинг»)
2. Игорь Шестеркин («Нью-Йорк Рейнджерс»)
3. Юусе Сарос («Нэшвил Предаторс»)
4. Якоб Маркстрем («Калгари Флеймз»)
5. Илья Сорокин («Нью-Йорк Айлендерс»)
6. Тэтчер Демко («Ванкувер Кэнакс»)
7. Коннор Хеллейбайк («Виннипег Джетс»)
8. Фредерик Андерсен («Торонто Мэйпл Лифс»)
9. Джейк Эттингер («Даллас Старз»)
10. Марк-Андре Флери («Миннесота Уайлд»)