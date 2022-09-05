Василевский обошел Шестеркина в топ-10 вратарей НХЛ по версии телесети лиги

Национальная хоккейная лига (НХЛ) опубликовала рейтинг 10 лучших вратарей НХЛ на данный момент.

Первое место в списке занял российский голкипер «Тампы» Андрей Василевский. На втором месте также находится россиянин — Игорь Шестеркин («Рейнджерс»). Тройку лучших замкнул вратарь «Нэшвилла» Юусе Сарос.

Пятое место в рейтинге лучших вратарей НХЛ занял еще один россиянин Илья Сорокин, который играет за «Нью-Йорк Айлендерс».

По итогам сезона-2021/22 Шестеркин стал обладателем «Везина Трофи» как лучший вратарь регулярного чемпионата НХЛ. Василевский взял «Везину» в 2019 году, а также стал самым ценным игроком Кубка Стэнли-2021, когда «Тампа» во второй раз выиграла чемпионство.

Ранее авторы сайта НХЛ составили список вратарей, которые могут стать лучшими в лиге за три ближайших сезона. В список попали Василевский, Шестеркин и Илья Сорокин.

Топ-10 лучших вратарей НХЛ

1. Андрей Василевский («Тампа-Бэй Лайтнинг»)

2. Игорь Шестеркин («Нью-Йорк Рейнджерс»)

3. Юусе Сарос («Нэшвил Предаторс»)

4. Якоб Маркстрем («Калгари Флеймз»)

5. Илья Сорокин («Нью-Йорк Айлендерс»)

6. Тэтчер Демко («Ванкувер Кэнакс»)

7. Коннор Хеллейбайк («Виннипег Джетс»)

8. Фредерик Андерсен («Торонто Мэйпл Лифс»)

9. Джейк Эттингер («Даллас Старз»)

10. Марк-Андре Флери («Миннесота Уайлд»)