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НХЛ

Сегодня, 06:35

Василевский, Панарин и Сорокин примут участие в Матче звезд НХЛ

Сергей Разин
корреспондент
Артемий Панарин.
Фото USA Today Sports
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В Северной Америке завершилось голосование болельщиков, которые выбрали игроков на Матч звезд НХЛ.

Столичный дивизион: вратарь Илья Сорокин («Айлендерс»), форвард Артемий Панарин и защитник Адам Фокс (оба — «Рейнджерс»);

Атлантический дивизион: вратарь Андрей Василевский («Тампа»), форвард Давид Пастрняк («Бостон»), форвард Остон Мэттьюс («Торонто»);

Центральный дивизион: вратарь Коннор Хеллебайк («Виннипег»), форварды Микко Рантанен и Натан Маккиннон (оба — «Колорадо»);

Тихоокеанский дивизион: вратарь Стюарт Скиннер и форвард Леон Драйзайтль (оба — «Эдмонтон»), форвард Бо Хорват («Ванкувер»).

Матч звезд НХЛ пройдет в ночь с 4 на 5 февраля на арене «Флориды».

Андрей Василевский (хоккей)
Артемий Панарин
Илья Сорокин
НХЛ
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