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Сегодня, 05:42

Василевский: «В детстве казалось, что между Овечкиным и Кросби противостояние, а теперь они сыграли вместе»

Иван Торопцев
Корреспондент
Сидни Кросби и Александр Овечкин.
Фото USA Today Sports
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Вратарь «Тампы» Андрей Василевский рассказал о своих впечатлениях от игры против Александра Овечкина и Сидни Кросби на Матче звезд НХЛ.

Василевский выступал за команду Атлантического дивизиона. В полуфинале Матча звезд Атлантический дивизион победил Столичный дивизион (10:6), за который играли Овечкин и Кросби. Овечкин забросил одну шайбу и сделал 2 результативных передачи, у Кросби — дубль и голевой пас.

«В детстве, когда я следил за их матчами по телевизору, казалось, что между ними какое-то противостояние. Теперь они сыграли вместе, еще и против меня. Это здорово! Я рад, что они оба забросили», — приводит журналист Эдуардо Энсина слова Василевского.

Василевский стал победителем Матча звезд НХЛ в составе Атлантического дивизиона. В финале команда победила Центральный дивизион (7:5).

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Александр Овечкин
Андрей Василевский (хоккей)
Сидни Кросби
Хоккей
НХЛ
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