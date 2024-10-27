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Сегодня, 10:15

Василевский признан второй звездой дня в НХЛ

Игнат Заздравин
Корреспондент
Андрей Василевский.
Фото Imagn Images, USA Today Sports
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Голкипер «Тампы» Андрей Василевский стал второй звездой игрового дня в НХЛ, сообщается на официальном сайте лиги.

27 октября «Тампа» дома победила «Вашингтон» (3:0) в регулярном чемпионате НХЛ. 30-летний россиянин отыграл на ноль, отразив все 32 броска по своим воротам.

Первой звездой дня признали нападающего «Филадельфии» Шона Кутюрье. Он набрал 5 (3+2) очков в матче против «Миннесоты» (7:5). Третьей звзедой стал форвард «Флориды» Мэттью Ткачак, на счету которого 3 (2+1) очка в игре с «Айлендерс» (6:3).

Андрей Василевский (хоккей)
Хоккей
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