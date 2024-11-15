Василевский признан второй звездой дня в НХЛ

Российский голкипер «Тампы» Андрей Василевский стал второй звездой игрового дня в НХЛ. 30-летний россиянин установил рекорд, одержав свою 300-ю победу за 490 матчей в НХЛ.

Василевский отразил 24 из 25 бросков по воротам «Лайтнинг» в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Виннипегом» (4:1) и стал первой звездой встречи.

Первой звездой дня стал нападающий «Эдмонтона» Коннор Макдэвид, набравший свое 1000-е очко в НХЛ благодаря голу в матче с «Нэшвиллом» (3:2 ОТ).

Третьей звездой дня признали нападающего «Нью-Джерси» Йеспера Братта, оформившего хет-трик во встрече с «Флоридой» (6:2).