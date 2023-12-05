Василевский признан второй звездой игрового дня в НХЛ

Голкипер «Тампы» Андрей Василевский признан второй звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), сообщает пресс-служба лиги.

В матче против «Далласа» (4:0) россиянин отразил все 25 бросков по воротам и сыграл на ноль впервые в сезоне.

Первой звездой дня признан канадский голкипер «Виннипега» Лоран Броссуа, который отразил 42 из 43 бросков в домашней игре против «Каролины» (2:1). Третьей звездой стал голкипера «Аризоны» Коннора Ингрэма. В его активе 26 спасений в домашнем матче против «Вашингтона» (6:0).