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НХЛ

Сегодня, 10:28

Василевский признан второй звездой игрового дня в НХЛ

Виктория Кравченко
Андрей Василевский.
Фото USA Today Sports
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Голкипер «Тампы» Андрей Василевский признан второй звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), сообщает пресс-служба лиги.

В матче против «Далласа» (4:0) россиянин отразил все 25 бросков по воротам и сыграл на ноль впервые в сезоне.

Первой звездой дня признан канадский голкипер «Виннипега» Лоран Броссуа, который отразил 42 из 43 бросков в домашней игре против «Каролины» (2:1). Третьей звездой стал голкипера «Аризоны» Коннора Ингрэма. В его активе 26 спасений в домашнем матче против «Вашингтона» (6:0).

Андрей Василевский (хоккей)
НХЛ
ХК Тампа-Бэй Лайтнинг
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