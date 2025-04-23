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Сегодня, 07:20

Василевский провел худший матч по проценту отраженных бросков за карьеру в плей-офф НХЛ

Алина Савинова
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«Тампа» уступила «Флориде» (6:2) в стартовом матче первого раунда плей-офф НХЛ.

Российский голкипер «Лайтнинг» Андрей Василевский сделал 10 сейвов в этой игре — 62,5 процента отраженных бросков. Как сообщает StatMuse, он показал худший процент отраженных бросков в матчах плей-офф за всю карьеру.

Василевский выступает за «Тампу» с 2014 года. Он является обладателем «Везина Трофи» (2019) и «Конн Смайт Трофи» (2021). Всего в плей-офф НХЛ 30-летний россиянин провел 116 матчей, отражая 91,8 процента бросков по воротам при коэффициенте надежности 2,44.

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Андрей Василевский (хоккей)
Хоккей
Кубок Стэнли
НХЛ
ХК Тампа-Бэй Лайтнинг
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