Василевский провел первую тренировку с «Тампой» после операции

Вратарь «Тампы» Андрей Василевский провел первую тренировку после операции, сообщает официальный сайт НХЛ.

«Посмотрим на состояние. До восьми недель после операции еще остается около 14 дней, так что, когда мы достигнем этой отметки, мы обсудим мое состояние», — сказал Василевский.

В конце сентября сообщалось, что 29-летний Василевский перенес микродискэктомию по поводу грыжи поясничного диска и в связи с этим пропустит два месяца в НХЛ.

Василевский выступает за «Тампу» с 2014 года. На данный момент команда занимает 8-е место в Восточной конференции, набрав 16 очков за 15 игр.