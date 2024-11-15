Василевский считает, что ему повезло выступать за «Тампу»

Вратарь «Тампы» Андрей Василевский прокомментировал свое достижение в НХЛ. В матче регулярного чемпионата с «Виннипегом» (4:1) россиянин одержал 300-ю победу в лиге.

«Мне повезло, что я выиграл все 300 игр с одним клубом. Это сегодня нечасто встречается. В НХЛ каждая победа дается нелегко, но последние 10 лет мне посчастливилось выступать за классную команду. Эти парни очень тяжело трудятся на льду и сильно облегчают мне жизнь», — цитирует Василевского пресс-служба НХЛ.

Василевский стал первым вратарем в истории лиги, которому удалось добиться такого результата. 30-летний россиянин достиг отметки в 300 побед в регулярках, сыграв 490 матчей.

Это новый рекорд лиги, прежнее достижение принадлежало Жаку Планту (300-я победа в 521-м матче). Третий показатель у Сергея Бобровского («Флорида», 300-я победа в 541-м матче).