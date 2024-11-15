Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
НХЛ. Новости
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 12:05

Василевский считает, что ему повезло выступать за «Тампу»

Камила Абдурахманова
Telegram Дзен

Вратарь «Тампы» Андрей Василевский прокомментировал свое достижение в НХЛ. В матче регулярного чемпионата с «Виннипегом» (4:1) россиянин одержал 300-ю победу в лиге.

«Мне повезло, что я выиграл все 300 игр с одним клубом. Это сегодня нечасто встречается. В НХЛ каждая победа дается нелегко, но последние 10 лет мне посчастливилось выступать за классную команду. Эти парни очень тяжело трудятся на льду и сильно облегчают мне жизнь», — цитирует Василевского пресс-служба НХЛ.

Вратарь &laquo;Тампы&raquo; Андрей Василевский (№ 88) и&nbsp;защитник Даррен Рэддиш (№ 43) против нападающего &laquo;Виннипега&raquo; Владислава Наместникова (№ 7). «У Василевского есть шанс преодолеть и отметку в 400 побед». В Америке вновь в восторге от игры россиян

Василевский стал первым вратарем в истории лиги, которому удалось добиться такого результата. 30-летний россиянин достиг отметки в 300 побед в регулярках, сыграв 490 матчей.

Это новый рекорд лиги, прежнее достижение принадлежало Жаку Планту (300-я победа в 521-м матче). Третий показатель у Сергея Бобровского («Флорида», 300-я победа в 541-м матче).

Андрей Василевский (хоккей)
НХЛ
ХК Тампа-Бэй Лайтнинг

Olimpbet awards

Кубок года по футболу
Читайте также
«Санкт-Паули» объявил об уходе из соцсети Х из-за политики Илона Маска
В Пентагоне заявили о шоке из-за уровня вооружения йеменских хуситов
В ООН объяснили отсутствие реакции на обвинения Киева в убийствах журналистов из РФ
«Кержаков и Дзюба пусть свой спор один на один решат». Карпин — перед матчем с Брунеем
СМИ допустили конец финансирования Украины при победе Трампа
Амарала уволили два футболиста, имена кандидатов в спортдиры уже известны, но причем тут Черчесов? Что происходит в «Спартаке» во время паузы в РПЛ
Сегодня
Вчера
Неделя