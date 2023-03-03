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НХЛ

Сегодня, 08:44

Василевский установил рекорд по голевым передачам среди вратарей с момента своего дебюта в НХЛ

Ана Горшкова
Корреспондент
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Российский голкипер «Тампы» Андрей Василевский установил новый рекорд НХЛ среди вратарей.

3 марта в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Питтсбурга» (4:5 ОТ) Василевский отдал результативную передачу, которая стала для него 18-й в карьере. Как сообщает НХЛ, это является рекордным показателем среди всех вратарей с момента дебюта Василевского в лиге в сезоне-2014/15.

В 46 матчах текущего сезона на счету 28-летнего голкипера 28 побед. В среднем за встречу он пропускает 2,56 гола, отражая 91,9 процента бросков.

Андрей Василевский (хоккей)
НХЛ
ХК Тампа-Бэй Лайтнинг
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