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НХЛ

Сегодня, 06:35

Василевский в матче с «Питтсбургом» допустил результативную ошибку

Ана Горшкова
Корреспондент
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Российский голкипер «Тампы» Андрей Василевский допустил ошибку в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Питтсбурга» (3:1).

На последней минуте третьего периода Василевский остановил шайбу за воротами, но игрок «Пингвинз» Сидни Кросби, подъехавший сзади, отобрал ее и отдал пас на Джейка Гюнцела. Гюнцел забросил шайбу в ворота на отскоке от нападающего «Тампы» Ника Пола.

Это единственный гол «Питтсбурга» в этом матче.

«Тампа» набрал 29 очков и идет на 6-й строчке в Восточной конференции.

Андрей Василевский (хоккей)
ХК Питтсбург Пингвинз
ХК Тампа-Бэй Лайтнинг
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