Василевский вышел на третье место по числу побед в НХЛ среди российских вратарей

29 октября, 14:51
Вратарь «Тампы» Андрей Василевский вышел на третье место по числу побед в регулярных чемпионатах НХЛ среди российских вратарей в истории лиги.
Победа над «Нэшвиллом» (5:2) стала 333-й для 31-летнего голкипера в регулярных чемпионатах за карьеру. Таким образом, по данному показателю он сравнялся с Николаем Хабибулиным.
Лидирует по количеству побед Сергей Бобровский из «Флориды» (434), на второй строчке — Евгений Набоков (353).
masek13
Набокова надо двигать в этом сезоне.
29.10.2025
Андрей Горин
Андрюха раскочегарится.
29.10.2025