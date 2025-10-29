Василевский вышел на третье место по числу побед в НХЛ среди российских вратарей

Вратарь «Тампы» Андрей Василевский вышел на третье место по числу побед в регулярных чемпионатах НХЛ среди российских вратарей в истории лиги.

Победа над «Нэшвиллом» (5:2) стала 333-й для 31-летнего голкипера в регулярных чемпионатах за карьеру. Таким образом, по данному показателю он сравнялся с Николаем Хабибулиным.

Лидирует по количеству побед Сергей Бобровский из «Флориды» (434), на второй строчке — Евгений Набоков (353).