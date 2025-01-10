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Сегодня, 09:47

Василевский вышел на восьмое место по победам в НХЛ среди голкиперов не из Северной Америки

Сергей Ярошенко
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Российский вратарь «Тампы» Андрей Василевский вышел на восьмое место по победам в НХЛ среди вратарей не из Северной Америки.

10 января «Лайтнинг» выиграли у «Бостона» со счетом 3:1. Эта победа стала 311-й в карьере 30-летнего голкипера.

Лидером по победам в НХЛ среди вратарей не из Северной Америки является Хенрик Лундквист (459), на втором месте располагается Сергей Бобровский с 414 победами, тройку замыкает Доминик Гашек — 389 выигранных матчей. Пятую и шестую позиции занимают россияне Евгений Набоков (353) и Николай Хабибулин (333).

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Андрей Василевский (хоккей)
Хоккей
НХЛ
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