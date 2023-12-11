Василевский стал первой звездой недели в НХЛ по версии The Hockey News

Журналисты портала The Hockey News составили топ-3 лучших игрокв прошедшей недели в НХЛ.

Первой звездой недели стал российский голкипер «Тампы» Андрей Василевский. На прошлой неделе «Тампа» одержала победы в трех матчах, в которых 29-летний россиянин выходил на лед. Василевский отразил 94,9 процента бросков и отыграл на ноль матч против «Далласа» (4:0).

Второй звездой недели признан вратарь «Филадельфии Флайерз» Картер Харт. На третьей строчке — форвард «Сан-Хосе Шаркс» Томаш Гертл.