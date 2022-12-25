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Сегодня, 11:13

Вайсфельд о выходе Овечкина на второе место по голам в НХЛ: «Это невероятно. Ждем, когда он обгонит Гретцки»

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Хоккейный функционер Леонид Вайсфельд в комментарии для «СЭ» отреагировал на выход нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина на второе место в списке лучших снайперов в истории НХЛ.

«Это что-то невероятное. С детства помню, Горди Хоу — «Мистер хоккей». Овечкин обогнал «Мистера хоккея» — это что-то невероятное. Но, судя по тому, как он сейчас играет, ждем, когда он опередит Гретцки. Если травм не будет, то он его обгонит, сто процентов», — сказал Вайсфельд корреспонденту «СЭ» Дарье Алексеевой.

В ночь с 23 на 24 декабря россиянин сделал дубль в матче регулярного чемпионата против «Виннипега» (4:1). Теперь у Овечкина 802 гола в лиге, он опередил Горди Хоу (801). Рекорд по числу заброшенных шайб в истории НХЛ принадлежит Уэйну Гретцки (894).

Александр Овечкин
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
Леонид Вайсфельд
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