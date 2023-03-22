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Сегодня, 11:11

Вайсфельд: «Даже если «Торпедо» проиграет СКА со счетом 0-4 в серии, команда уже провела классный сезон»

Алексей Шевченко
Специальный корреспондент
Михаил Зислис
Обозреватель
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Известный эксперт, бывший генеральный менеджер «Салавата Юлаева» Леонид Вайсфельд в эфире «СЭ» прокомментировал выступление «Торпедо», которое в серии второго раунда Кубка Гагарина уступает СКА (0-3).

«У «Торпедо» классный сезон, даже если нижегородцы проиграют СКА со счетом 0-4 в серии. Они играют в красивый хоккей, привлекают зрителей. Но глобально, если использовать такую тактику, нужны классные исполнители. В третьем матче «Торпедо» проиграло 0:4, но по моментам была как минимум ничья. Одно дело — твои умения, а другое — проявить их в стрессовых ситуациях» — сказал Вайсфельд.

Четвертый матч серии «Торпедо» — СКА состоится сегодня, 22 марта и начнется в 19.30 (мск).

Хоккей
КХЛ
ХК СКА
ХК Торпедо (Нижний Новгород)
Леонид Вайсфельд
Кубок Гагарина
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