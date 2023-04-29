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Сегодня, 16:05

Вайсфельд предположил, почему Капризов слабо сыграл в плей-офф НХЛ

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Известный российский хоккейный судья, функционер и комментатор Леонид Вайсфельд поделился мнением о неудачной игре в плей-офф российского левого крайнего «Миннесоты» Кирилла Капризова.

«Можно предположить, что Капризов не до конца восстановился после серьезной травмы, которую получил в конце регулярного чемпионата. Может быть, повлияли личные проблемы», — приводит слова Вайсфельда Vprognoze.ru.

В нынешнем плей-офф НХЛ 26-летний Капризов набрал всего 1 очко в 6 матчах при показателе «плюс-минус» «-5». Он забросил шайбу в стартовой встрече серии первого раунда с «Даллас Старс», а в пяти следующих матчах уходил с площадки без набранных очков. «Миннесота» проиграла серию со счетом 2-4, уступив в трех последних встречах подряд, и выбыла из розыгрыша Кубка Стэнли.

Источник: https://vprognoze.ru/sportnews/hockey/10833407-vajsfeld-predpolozhil-pochemu-kaprizov-slabo-sygral-v-plej-off-nhl.html
Кирилл Капризов
Хоккей
НХЛ
ХК Миннесота Уайлд
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