Вайсфельд — о разгромной победе «Эдмонтона» над «Флоридой»: «Меня бы больше удивило 4-0 в серии»

Бывший генеральный менеджер «Сибири» Леонид Вайсфельд прокомментировал разгромную победу «Эдмонтона» над «Флоридой» (8:1) в четвертом матче финальной серии Кубка Стэнли.

«Результат не удивил. Чему тут удивляться? Что касается большого счета, это вообще не принципиально. Если честно, я бы скорее удивился, если бы серия закончилась со счетом 4-0, несмотря на то, что мне больше нравится «Флорида». Сможет ли «Эдмонтон» переломить ход серии? Все бывает в этой жизни. Конечно, маловероятно, но теоретически это возможно», — сказал Вайсфельд Vprognoze.ru.

Общий счет в серии до четырех побед — 3:1 в пользу «Флориды». Следующий матч состоится 19 июня и начнется в 3.00 мск.