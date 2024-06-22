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Сегодня, 22:00

Вайсфельд: «Не знаю, что произошло с «Флоридой», но вижу, что они практически не создают моменты»

Алина Савинова
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Комментатор Леонид Вайсфельд поделился мнением о победе «Эдмонтона» над «Флоридой» (5:1) в шестом матче финальной серии Кубка Стэнли. Пантеры потерпели третье поражение подряд.

«Я не знаю, что произошло с «Флоридой». Но то, что я вижу, — они практически не создают моменты. А «Эдмонтон» очень хорошо бежит в контратаки — практически все реализовывает. Не знаю, что будет в седьмой игре. «Флорида» в первые три игры и «Флорида» во вторые три игры — это две разные команды. Седьмой матч — максимально непредсказуемый. Кого-то это прибивает, а кому-то, наоборот, — придает дополнительные силы», — цитирует Вайсфельда Vprognoze.ru.

Счет в финальной серии стал 3-3. Седьмой матч между «Эдмонтоном» и «Флоридой» пройдет 25 июня в Санрайз и начнется в 3.00 мск.

Источник: Vprognoze
Хоккей
Кубок Стэнли
НХЛ
ХК Флорида Пантерз
ХК Эдмонтон Ойлерз
Леонид Вайсфельд
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