«Вегас» — 3-я команда за 90 лет с 2 выходами в финал Кубка Стэнли за первые 6 сезонов в лиге

«Вегас» стал третьей командой за последние 90 лет с двумя выходами в финал Кубка Стэнли за первые шесть сезонов в НХЛ.

30 мая «Вегас» в шестом матче финальной серии Западной конференции обыграл «Даллас» (6:0, 4-2). «Голден Найтс» вышли в финал Кубка Стэнли во второй раз (первый в сезоне-2017/18) с момента вступления в НХЛ.

«Вегас» также стал восьмым клубом в истории лиги, выходившим в финал турнира два или более раз. Ранее это удавалось «Эдмонтону» (3 раза), «Сент-Луису» (3), «Рейнджерс» (3), «Бостону» (3), «Оттаве» (3), «Торонто» (2) и «Монреалю» (2).

«Вегас» в финале Кубка Стэнли встретится с «Флоридой».