«Вегас» обыграл «Анахайм»

«Вегас» дома обыграл «Анахайм» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:1.

У хозяев 2 (1+1) очка набрал Киган Колесар. У гостей гол забил Мэйсон Мактэвиш.

«Вегас» одержал 4-ю победу подряд и с 49 очками занимает второе место в таблице Западной конференции. «Анахайм» с 30 очками — на 13-й строчке.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Вегас» — «Анахайм» — 3:1 (1:0, 0:0, 2:1)

Голы: Пирсон — 6 (мен., Колесар), 19:19 — 1:0. Мактавиш — 4 (Гудас, Фаббри), 41:13 — 1:1. Гертл — 10 (Айкел, Теодор), 49:36 — 2:1. Колесар — 9 (Карлссон, Гертл), 55:50 — 3:1.

Вратари: Хилл — Гибсон (Достал, 17:32).

Штраф: 8 — 6.

Броски: 33 (12+10+11) — 28 (7+7+14).

Наши: Дорофеев (14.40/1/0) — -.

24 декабря. Парадайс. T-Mobile Arena.