«Вегас» обыграл «Анахайм»

«Вегас» дома обыграл «Анахайм» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:1.

У «Голден Найтс» забивали Джек Айкел, Чэндлер Стивенсон, Ши Теодор и Йонас Рендбьерг. У «Дакс» шайбу забросил Мэйсон Мактэвиш.

«Вегас» с 6 очками лидирует в турнирной таблице Западной конференции. «Анахайм» на 14-м месте, не набрав ни одного очка после двух матчей сезона.

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«Вегас» — «Анахайм» — 4:1 (1:0, 1:0, 2:1)

Голы: Айкел — 2 (бол., Теодор, Стивенсон), 19:58 — 1:0. Стивенсон — 2 (Коттер, Макнэбб), 35:03 — 2:0. Теодор — 1 (бол., Айкел, Стивенсон), 46:16 — 3:0. Мактавиш — 1 (Драйсдейл, Строум), 46:43 — 3:1. Рендбьерг — 1 (п.в., Хэг, Руа), 57:32 — 4:1.

Вратари: Хилл — Гибсон (57:23 — 57:32).

Штраф: 17 — 22.

Броски: 38 (12+13+13) — 23 (7+8+8).

Наши: Барбашев (14.32/2/0), Дорофеев (11.49/2/-1) — Любушкин (13.51/0/0), Минтюков (18.00/1/-1).

15 октября. Парадайс. T-Mobile Arena.