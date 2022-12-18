35 сэйвов Варламова помогли «Айлендерс» обыграть «Вегас»

Сегодня, 08:46
«Айлендерс» на выезде обыграл «Вегас» со счетом 5:2 в матче регулярного чемпионата НХЛ.
В составе победителей голами отметились Андерс Ли, Хадсон Фэшинг, Симон Хольмстрем, Брок Нельсон и Зак Паризе. Российский голкипер Семен Варламов отразил 35 бросков из 37.
Защитник Александр Романов очков не набрал.
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«Вегас» — «Айлендерс» — 2:5 (0:1, 1:2, 1:2)
Голы: Ли — 10 (Бовилье, Сало), 18:58 — 0:1. Смит — 15 (бол.), 21:11 — 1:1. Фэшинг — 2 (Ахо, Мартин), 24:30 — 1:2. Хольмстрем — 1 (Паризе, Пажо), 37:36 — 1:3. Смит — 16 (бол., Пьетранджело, Стивенсон), 43:29 — 2:3. Нельсон — 15 (п.в.), 58:32 — 2:4. Паризе — 10 (п.в., Нельсон, Пажо), 59:48 — 2:5.
Вратари: Томпсон (58:18 — 58:32, 58:50 — 59:48) — Варламов (Сорокин, 53:38).
Штраф: 4 — 6.
Броски: 38 (9+17+12) — 26 (9+9+8).
Наши: Мироманов (19.57/3/-1) — Романов (22.27/1/+3).
18 декабря. Парадайс. T-Mobile Arena. 18007 зрителей.