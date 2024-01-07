Шайба Дорофеева помогла «Вегасу» обыграть «Айлендерс»

«Вегас» дома одержал победу над «Айлендерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:2.

Дублями за хозяев отметились Джек Айкел и Николя Руа. Еще одну шайбу забросил россиянин Павел Дорофеев.

За гостей отличились Мэтью Барзал и Мэтт Мартин.

«Вегас» (51 очко) после 40 матчей занимает четвертое место в Западной конференции НХЛ. «Айлендерс» (46) после 39 игр идет шестым на «Востоке».

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Вегас» — «Айлендерс» — 5:2 (1:1, 2:0, 2:1)

Голы: Айкел — 17 (Маршессо, Пьетранджело), 6:25 — 1:0. Барзал — 11 (Хорват, Ли), 11:13 — 1:1. Дорофеев — 5 (Стивенсон, Стоун), 37:11 — 2:1. Руа — 6 (Хауден, Колесар), 38:41 — 3:1. Айкел — 18 (бол., Кормье), 40:31 — 4:1. Мартин — 2 (Сизикас), 42:42 — 4:2. Руа — 7 (Колесар), 44:20 — 5:2.

Вратари: Томпсон — Сорокин.

Штраф: 4 — 2.

Броски: 29 (9+11+9) — 30 (15+6+9).

Наши: Барбашев (14.36/1/-1), Денисенко (13.54/2/0), Дорофеев (12.23/1/+1) — Романов (22.00/1/+1).

7 января. Парадайс. T-Mobile Arena. 18312 зрителей.