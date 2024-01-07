Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 08:45

Шайба Дорофеева помогла «Вегасу» обыграть «Айлендерс»

Игнат Заздравин
Корреспондент
Telegram Дзен

«Вегас» дома одержал победу над «Айлендерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:2.

Дублями за хозяев отметились Джек Айкел и Николя Руа. Еще одну шайбу забросил россиянин Павел Дорофеев.

За гостей отличились Мэтью Барзал и Мэтт Мартин.

«Вегас» (51 очко) после 40 матчей занимает четвертое место в Западной конференции НХЛ. «Айлендерс» (46) после 39 игр идет шестым на «Востоке».

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Вегас» — «Айлендерс» — 5:2 (1:1, 2:0, 2:1)

Голы: Айкел — 17 (Маршессо, Пьетранджело), 6:25 — 1:0. Барзал — 11 (Хорват, Ли), 11:13 — 1:1. Дорофеев — 5 (Стивенсон, Стоун), 37:11 — 2:1. Руа — 6 (Хауден, Колесар), 38:41 — 3:1. Айкел — 18 (бол., Кормье), 40:31 — 4:1. Мартин — 2 (Сизикас), 42:42 — 4:2. Руа — 7 (Колесар), 44:20 — 5:2.

Вратари: Томпсон — Сорокин.

Штраф: 4 — 2.

Броски: 29 (9+11+9) — 30 (15+6+9).

Наши: Барбашев (14.36/1/-1), Денисенко (13.54/2/0), Дорофеев (12.23/1/+1) — Романов (22.00/1/+1).

7 января. Парадайс. T-Mobile Arena. 18312 зрителей.

Источник: Таблица НХЛ
Павел Дорофеев
Хоккей
НХЛ
ХК Вегас Голден Найтс
ХК Нью-Йорк Айлендерс
1
0
Читайте также
Россияне Пономарев и Орлов из «Каролины» оценили победу над «Вашингтоном»
Валерия Каюмова выиграла спринт на этапе Кубка Содружества в Раубичах
Пушилин указал на отличия между ударами РФ и Украины
ВСУ сбросили на Донецк взрывоопасный предмет с беспилотника в ночь на Рождество
Путин встретился в канун Рождества с семьями погибших в ходе СВО военнослужащих
Патриарх Кирилл поздравил православных христиан с Рождеством
Популярное видео
«Вашингтон» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Виннипег» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Детройт»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Оттава» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

Мобильные приложения СЭ

«Эдмонтон» обыграл «Оттаву» и одержал седьмую победу подряд, Хайман оформил хет-трик

НХЛ: «Бостон» победил «Тампу», «Рейнджерс» уступил «Монреалю». Результаты матчей 6 и 7 января