14 ноября, 08:50

«Айлендерс» победили «Вегас», Пажо забил в меньшинстве в овертайме

Павел Лопатко

«Айлендерс» победили «Вегас» в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:3 ОТ.

У гостей голы забили Эмиль Хейнеман, Мэттью Шефер, Мэтью Барзал и Жан-Габриэль Пажо (в овертайме, в меньшинстве), у хозяев — Ши Теодор, Томаш Гертл и Райлли Смит.

Российский вратарь «Айлендерс» Илья Сорокин отразил 26 бросков в створ из 29.

Команда из Нью-Йорка одержала третью победу подряд. Она занимает седьмое место в Восточной конференции (20 очков после 17 игр), «Вегас» идет на 10-й строчке Западной конференции (19 очков после 16 игр).

НХЛ. Регулярный чемпионат
14 ноября, 06:00. T-Mobile Arena (Парадайс)
Вегас
Айлендерс
Жан-Габриэль Пажо
Илья Сорокин
НХЛ
ХК Вегас Голден Найтс
ХК Нью-Йорк Айлендерс
