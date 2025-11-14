«Вегас» — «Айлендерс»: видеообзор матча НХЛ

«Айлендерс» обыграли «Вегас» в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:3 ОТ.

У команды из Нью-Йорка забили Эмиль Хейнеман, Мэттью Шефер, Мэтью Барзал и Жан-Габриэль Пажо (в овертайме, в меньшинстве), а у хозяев — Ши Теодор, Томаш Гертл и Райлли Смит.

«Вегас» в 19 матчах набрал 16 очков и занимает 10-е место в Западной конференции, «Айлендерс» (20 очков после 17 игр) идет на седьмом месте в Восточной конференции.

НХЛ: новости и результаты игр, календарь и обзоры матчей, прогнозы и статистика в актуальном виде на сайте