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НХЛ

Сегодня, 08:36

«Вегас» проиграл «Баффало», Барбашев забил гол

Руслан Минаев
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«Вегас» дома проиграл «Баффало» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:5.

У хозяев гол забил россиянин Иван Барбашев. У гостей по три очка набрали Кейси Миттельштадт и Дилан Козенс.

«Вегас» прервал 4-матчевую победную серию. «Голден Найтс» с 45 очками продолжают лидировать в турнирной таблице Западной конференции.

«Баффало» набрал 29 очков и поднялся на 13-ю строчку в таблице «Востока».

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Вегас» — «Баффало» — 2:5 (0:0, 1:1, 1:4)

Голы: Козенс — 5 (Миттельштадт), 27:42 — 0:1. Барбашев — 7 (бол., Руа), 33:44 — 1:1. Айкел — 13 (Коттер), 43:22 — 2:1. Миттельштадт — 7 (Козенс, Клифтон), 45:01 — 2:2. Бенсон — 4 (Так, Самуэльссон), 49:29 — 2:3. Так — 9 (Бенсон), 51:12 — 2:4. Миттельштадт — 8 (п.в., Козенс, Далин), 57:19 — 2:5.

Вратари: Томпсон (56:32 — 57:19) — Леви.

Штраф: 2 — 8.

Броски: 34 (14+11+9) — 27 (10+8+9).

Наши: Барбашев (15.25/2/-1) — -.

16 декабря. Парадайс. T-Mobile Arena. 18008 зрителей.

Источник: НХЛ
НХЛ
ХК Баффало Сэйбрз
ХК Вегас Голден Найтс
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