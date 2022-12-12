«Бостон» одержал волевую победу над «Вегасом»

12 декабря, 06:40
«Бостон» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Вегас» со счетом 3:1.
На гол Марка Стоума гости ответили точными бросками Патриса Бержерона, Джейка Дебраска и Чарли Койла, защитник «Голден Найтс» Даниил Мироманов завершил встречу с показателем полезности «-2».
После этого матча «Бостон» с 45 очками занимает первое место в Восточной конференции, «Вегас» с 41 очком — на первой строчке «Запада».
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Вегас» — «Бостон» — 1:3 (1:0, 0:1, 0:2)
Голы: Стоун — 10 (бол., Стивенсон, Хаттон), 4:03 — 1:0. Бержерон — 10 (Пастрняк, Клифтон), 23:54 — 1:1. Дебраск — 9 (Заха, Холл), 42:10 — 1:2. Койл — 8 (Форборт), 49:04 — 1:3.
Вратари: Томпсон (57:38) — Ульмарк.
Штраф: 4 — 8.
Броски: 31 (5+12+14) — 27 (6+12+9).
Наши: Мироманов (19.05/3/-2) — -.
12 декабря. Парадайс. T-Mobile Arena. 18114 зрителей.