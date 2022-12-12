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НХЛ

12 декабря, 06:40

«Бостон» одержал волевую победу над «Вегасом»

Сергей Разин
корреспондент
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«Бостон» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Вегас» со счетом 3:1.

На гол Марка Стоума гости ответили точными бросками Патриса Бержерона, Джейка Дебраска и Чарли Койла, защитник «Голден Найтс» Даниил Мироманов завершил встречу с показателем полезности «-2».

После этого матча «Бостон» с 45 очками занимает первое место в Восточной конференции, «Вегас» с 41 очком — на первой строчке «Запада».

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Вегас» — «Бостон» — 1:3 (1:0, 0:1, 0:2)

Голы: Стоун — 10 (бол., Стивенсон, Хаттон), 4:03 — 1:0. Бержерон — 10 (Пастрняк, Клифтон), 23:54 — 1:1. Дебраск — 9 (Заха, Холл), 42:10 — 1:2. Койл — 8 (Форборт), 49:04 — 1:3.

Вратари: Томпсон (57:38) — Ульмарк.

Штраф: 4 — 8.

Броски: 31 (5+12+14) — 27 (6+12+9).

Наши: Мироманов (19.05/3/-2) — -.

12 декабря. Парадайс. T-Mobile Arena. 18114 зрителей.

НХЛ
ХК Бостон Брюинз
ХК Вегас Голден Найтс
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